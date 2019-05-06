Монтян призвала объединить в федерацию Россию, Украину и Белоруссию

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Так как Украина и Белоруссия не способны существовать самостоятельно, они должны объединиться с Россией в единое государство, способное противостоять давлению западного мира.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Было бы неплохо устроить какую-нибудь федерацию Россия-Украина-Белоруссия. Раньше были надежды, что Украина и Белоруссия смогут жить самостоятельно. Но, скорее всего, пиндосы и Европка не дадут, и рано или поздно развалят Белоруссию так же, как развалили нас. Поэтому тут остаётся всем объединяться, иначе сюда зайдёт НАТО и будет просто бомбить уже Россию.

Не знаю, что там себе думает Россия, может, концепция поменялась, но надо было в 2014 году принимать решение и ни в коем случае не признавать наших майдаунных рагулей», – сказала адвокат.

Напомним, накануне Россия отозвала своего посла Михаила Бабича из Белоруссии под давлением президента Александра Лукашенко, который был недоволен слишком активной работой дипломата, указывавшего на отсутствие шагов Минска по реальному выполнению Союзного договора. У Лукашенко есть год для изменения ситуации, в противном случае не исключены негативные сценарии.