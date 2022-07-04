«Мошенничество в особо крупном» – крымский подрядчик предстал перед судом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Следком завершил расследование уголовного дела о хищениях при строительстве ледового катка и комплекса 200-летия Севастополя.

Под суд пойдет генеральный директор фирмы-подрядчика ООО «Асгард», которой до последнего времени руководил Игорь Анацкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По информации регионального управления СК, управление по особо важным делам выдвинуло гендиректору обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

«По данным следствия, в декабре 2019 года между департаментом капитального строительства города Севастополя и одним из предприятий полуострова в лице его генерального директора был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса в городе Севастополе, – уточнили в СК. – В рамках выполнения условий контракта на лицевой счет предприятия произведено перечисление денежных средств в сумме более 809 миллионов рублей в виде авансового платежа в размере 50% от цены контракта. Обвиняемый, являясь генеральным директором предприятия, используя свое служебное положение, подписал фиктивные документы на поставку строительных материалов, похитив денежные средства, принадлежащие правительству Севастополя, на сумму более 226 миллионов рублей».

То же самое произошло в июле 2020 года, когда департамент капстроительства заключил контракт по строительству крытого катка с искусственным льдом. Тогда из аванса в 456 миллионов рублей по фиктивным документам на стройматериалы гендиректор похитил более 51 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, результаты которой были обнародованы в октябре прошлого года в ряде телеграм-каналов. Тогда же появились сообщения о задержании Анацкого, которые он сам же и опроверг. Теперь в сообщении Следкома говорится, что на стадии предварительного следствия обвиняемый ущерб возместил. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, что «Асгард» занимался реконструкцией набережной Салгира в Симферополе, стоимостью более 500 тысяч рублей. Эту же фирму назвали подрядчиком строительства психоневрологического интерната в Севастополе за 1,5 миллиарда рублей.