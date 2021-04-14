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14.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Права человека, Россия, Скандал
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Москалькова раскритиковала обязательное помещение подсудимых в клетки


Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова будет добиваться, чтобы в российских судах обвиняемых в не тяжких преступлениях не заводили в клетки.

Об этом она заявила сегодня, выступая в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решение Европейского суда на этот счет должно быть выполнено. Препятствием является мнение о том, что демонтаж этих клеток будет дорогостоящим. Мне кажется, демонтажа делать не надо. Можно просто не помещать человека в эти помещения, а сажать рядом с адвокатом. И адвокату, и подзащитному будет удобно. А в случае, если мы сталкиваемся с особо опасным рецидивистом, совершающим насильственные преступления, то можно и воспользоваться этим помещением. Здесь затрат не требуется», – отметила Москалькова.

Она рассказала, что сама апеллировала к решению Европейского суда по поводу клеток в Киеве во время суда над бывшим главным редактором «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским, которого безосновательно обвиняли в госизмене.

«Когда я выезжала в киевский суд в отношении Вышинского, пользуясь именно этим решением Европейского суда, я обратились к украинским судьям, требуя вывести Вышинского из клетки. И это решение было принято. Это удобно, это уважение чести и достоинства человека. И я постараюсь сделать все возможное, чтобы довести до конца это решение», – сказала Москалькова.

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