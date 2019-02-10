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10.02.2019, Львов, Михаил Рябов
 
Война, Донбасс, Украина
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«Московская пуля» ликвидировала еще одного боевика на подступах к Донецку

В районе Авдеевской промзоны на подступах к Донецку ликвидирован украинский боевик Игорь Наконечный с позывным «Замок» из 93 бригады Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает украинский военкор Михаил Ухман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Наконечный, 1988 года рождения, родом из Харьковской области, участвовал в карательной операции против жителей Донбасса с 2014 года.

«Московская пуля оставила сиротами двух дочек Игоря и супругу», – пишет Ухман в своем блоге.

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