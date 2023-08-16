Московский политолог Марков: Ни один из трех вариантов перемирия нас не устраивает

Существуют три версий перемирия в Украине, которые устраивают США, но ни коим образом не Россию. Однако к президентским выборам в Штатах война должна закончиться.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Выборы будут в ноябре (2024), поэтому сейчас идут дискуссии, когда вот это все прекратить, сделать какое-то перемирие. Здесь несколько версий. Одна версия заключается в том, что ближе к лету следующего года остановить войну, заморозить ее и использовать это время для того, чтобы накачать максимально украинскую армию, принять Украину в НАТО, в том числе. А русские, как всегда, все прошляпят, понадеются на авось, и, условно говоря, сделают армию Россию в два раза сильнее, а американцы сделают украинскую армию за это время в четыре раза, и начнут новые боевые действия весной 2025 года. И будут они на порядок тяжелее, и будут потери с обеих сторон на порядок больше», – отметил Марков.

Второй вариант, по его словам, предусматривает более ранние сроки заморозки конфликта.

«Тем более, что у Байдена номинация еще перед выборами, и могут проблемы возникнуть. Конкуренты реальные от демократической партии, там есть Роберт Кеннеди, племянник президента, но он пока не рассматривается серьезно сейчас как кандидат, потому что говорит такие вещи, слишком далекие от истеблишмента, и пока он не пройдет», – считает политолог.

Третий вариант касается новой мирной инициативы по примеру «Минск 1» и «Минск 2», что вероятнее всего, если судить по конференции в Саудовской Аравии и ее результатам.

«Они хотят использовать разговоры о перемирии «Минск 3» по своей технологии, которая у них очень хорошо отработана против российского наступления. Они же в Чечне отрабатывали эти технологии: как только наши прижимали к горам, так сразу начинали перемирие какое-то, переговоры мирные и так далее. Точно также здесь, когда был «Минск 1»? Сразу после разгрома украинской армии под Иловайском. Когда «Минск 2»? После разгрома украинской армии под Дебальцево. Сейчас если будет разгром украинской армии хотя бы мягкий в плане провала наступления, возникнет угроза для них российского наступления. Они хотят остановить это такой массированной дипломатической атакой и предложением перемирия. Но это уже на сентябрь», – считает Марков.

Он полагает, что последний вариант уже начинает реализовываться, судя по конференции в Джидде.

«Там смысл был такой, что если западники выйдут к нам с требованиями, мирными предложениями заморозить конфликт на время, то мы их пошлем куда подальше. Они хотят сделать это вместе с Глобальным Югом, главное Глобальный Юг в принципе очень заинтересован как все нормальные страны, в окончании военных действий. Вот они и хотят привлечь Глобальный Юг к этому своему какому-то мирному плану, построенному на основе мирной формулы Зеленского, которая, конечно, никаким миром не является, а гарантией вечного состояния Украины как Анти-России и такой формой ультиматума в адрес России», – подчеркнул эксперт.

Он и добавил, что реалистического варианта, при котором западники могут предложить такие условия мирного договора, с которыми бы согласилась российская армия, не существует.