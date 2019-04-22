Москва предъявила Зеленскому ультиматум, дав месяц на размышление

22.04.2019, Киев, ОЛьга Козаченко

РФ ясно дала понять, что дальнейшие переговоры с Украиной относительно будущего Донбасса планирует вести с позиции силы.

Такое мнение в интервью “Комсомольской правде” высказал политолог и публицист Георгий Бовт, отвечая на вопрос, что ждать Донбассу и России от победы Зеленского на выборах президента Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Я не вижу путей быстрого решения этого кризиса. Наверняка Зеленский будет идти нам навстречу по Донбассу. Тем более, что Москва дала понять: переговоры будут с позиции силы. Прекращение поставок нефти – это серьезный удар по украинской экономике. Ему фактически предъявлен ультиматум. Месяц на размышление у Зеленского есть. И дальше надо будет решать, что делать”, – сказал Бовт.

При этом он подчеркнул, что у ныне правящего на Украине класса достаточно высокий уровень неприятия такого возвращения Донбасса, какой предлагает Россия, тем более что украинская политическая элита далеко не пророссийская и не хочет примирения с Донбассом, а ждет подчинения мятежного региона на правах побежденного.

“Это не то, на что Россия готова пойти. Нас в нынешней ситуации вполне устраивает замороженный вариант этого конфликта. Пусть еще попрыгают. Это некий тормоз на пути Украины в НАТО, – заявил эксперт. – Чего ж торопиться возвращать Донбасс и ликвидировать этот территориальный спор? И дальше что? Дальше они проведут референдум о вступлении в НАТО, и там большинство скажет – за. Зачем нам это надо?”