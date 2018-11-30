Мутные лишенцы и сельские сумасшедшие собрались «жить не по лжи»

30.11.2018, Киев, Александр Ростовцев

В далёком 1978 году чешский драматург и будущий президент Чехии Вацлав Гавел написал политический манифест «Сила слабых». Плохо разбиравшийся в сложных делах геополитики театральный деятель настрочил труд о «пост-тоталитарной системе», которой он назвал послесталинский социализм, сообщив пытливому читателю, почему ярким личностям ни в коем случае нельзя социализм поддерживать и как уйти в диссиденты, нагородив кучу глупостей и нелепиц.

Автора нисколько не смутило собственное эпигонство, поскольку четырьмя годами ранее куда более известный политический графоман Солженицын выпустил очень похожий манифест «Жить не по лжи». Тем не менее, текст Гавела был замечен. Вскоре его принялись тиражировать западногерманские СМИ и на все лады смаковать в эфире рупоры антисоветской пропаганды, одиозные «Радио Свобода» и «Свободная Европа».

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Прошло чуть более 10 лет и на закате СССР, к власти, тогда ещё единой Чехословакии, пришёл неполживец Гавел. Что интересно, в результате инспирированного местными спецслужбами государственного переворота. Впрочем, по легенде, это было «волеизъявление всего народа Чехословакии».

Ещё через 10 лет авиация НАТО по надуманному предлогу принялась бомбить Югославию и высокогуманный неполживец Гавел открыто поддержал «гуманитарные» бомбардировки. Ведь это были не тоталитарные советские, а освободительные американские и вообще западные бомбы.

Собственно, сам термин «гуманитарные бомбардировки» в интервью газете «Монд» вбросил сам Гавел, но позже он от этой чести старательно отбояривался.

Несмотря на всё лицемерие и словоблудие театрального корифея, при жизни он был отмечен Нобелевской премией мира, после смерти его икона прописалась в паноптикуме борцов и борцых с «советским тоталитаризмом» среди фриков и городских сумасшедших, с каждым годом всё больше и больше покрываясь пылью забвения.

28 ноября, на следующий день после введения в ряде областей Украины военного положения в духе идиотизма «гибридной войны», информационные охранители и неполживцы из Минстеця собрались в Киеве вместе с «правозащитниками» на зарплате пофарисействовать о роли диссидентства в становлении «незалежной» Украины в форме гавеловской «Силы слабых».

Первый выступающий, «украинский историк», представитель «демшизы» старой школы, Георгий Касьянов, пустился в нудные воспоминания о «шестидесятниках» и поросшей мхом «Украинской хельсинской группы», но в середине доклада внезапно вырвал впавших было в состояние транса присутствующих крамольной фразой: «Сегодня на Украине улиц Бандеры больше, чем улиц Черновола. Это не очень хорошо».

На самом деле, называть улицы в честь фашистского упыря и палача украинского народа – совсем худо. Но если пан Касьянов считает, что его идея черноволизации украинских улиц до уровня их бандеризации, – идея здравая, то по нему определённо плачет карательная психиатрия.

Впрочем, далее Касьянов только укрепил подозрение в собственном слабоумии, принявшись рассуждать об ошибочности ностальгических настроений многих украинцев по советскому прошлому. Дескать, «сейчас жить стало слишком дорого, а в СССР была стабильность, жить было дёшево, но и сама жизнь стоила дешёво». В том смысле, что всяким фашиствующим дегенератам, вроде Стуса и ему подобным, приходилось валить лес в местах с прохладным климатом вместо того, чтобы купаться в лучах славы с лавровыми венками на бошках в почётных президиумах.

По словам «вчэного», ностальгировать по СССР громадяне не имеют права, ибо «людей сажали в тюрьму за чтение даже лояльных текстов для власти». Что это за тексты такие и кого именно за них сажали, – «историк» не уточнил. «Верьте мне, люди!»

Чуть позже, из слов Касьянова выяснилось, какую именно личность он видит моральным ориентиром современности. На роль «совести нации» был предложен «письменник» и профессиональный рагуль Евген Сверстюк, посаженный «ни за что» во время чисток 1972 года украинским КГБ вышиванковой «интеллигенции», носившейся с деструктивными идейками интегрального украинского национализма.

Забавно, что в 1961 году, Сверстюк, уже попавший в поле зрения КГБ, спас свою шкуру, настрочив донос на «побратима», доцента Киевского госуниверситета И.Б. Боровко, также подозревавшегося в антисоветской деятельности. Документик хранится в архиве СБУ по описи «спр. 51877-фп, арх. 102108». Прекрасный моральный ориентир!

Уже в «Незалежной» Сверстюк сотрудничал с одиозной «Просвитой», а в последние годы жизни примкнул к инициативной группе майдаунов «Перше грудня», где топил за автокефалию, реабилитацию Мазепы, Петлюры, Бандеры, а также вынашивал идеи «гидности» и «кодекса украинца», призывавшего «сладко и почётно умереть за Украину». Сам «диссидент» застал «пэрэмогу гидности» и 1 декабря 2014 года тихо натянул деревянный бушлат, о чём с глубоким прискорбием на морде сообщил Вова Вятрович.

На такое вот умертвие предлагает громадянам молиться «вчэный» Касьянов.

Из речей модератора Овсиенко и киево-кобылянского «вчэного» Бажана стало немного понятнее, почему в Минстеце взялись раскручивать Черновола и других нациков старого образца, крепко подзабытых или совсем неизвестных молодому поколению украинцев.

Похоже, что где-то на верхних этажах власти «порохоботов» начало приходить понимание, что в процессе строительства «европейской Украины» они слишком увлеклись продвижением откровенных фашистов и упырей Бандеры с Шухевичем, и теперь с ними, как с неонацистами, брезгуют ручкаться даже самые стойкие «партнёры». Поэтому их надо срочно задрапировать собственными «гавелами» – Черноволом, Стусом, Сверстюком и прочими опереточными «борцами за незалежность», достаточно рукопожатными на Западе.

В анонсе было заявлено присутствие рукопожатца-неполживца Мустафы Джемилева, но злобный карлик по какой-то причине не явился на помощь Минстецю.

Впрочем, для подстраховки, на прессуху был приглашён «диссидент» Иосиф Зисельс. Ничего нового Зисельс не добавил, а только по-своему пережевал уже пережёванное предшественниками. Однако об этом персонаже стоит упомянуть отдельно.

Еврейские организации Украины, не поддержавшие государственный переворот и относящиеся без восторга к фашизации общества и официальной идеологии, называют Зисельса «самозванным лидером евреев» и даже «могильщиком еврейства на Украине».

Причиной столь резкого отторжения Зисельса еврейскими организациями стали его несанкционированные выступления от имени евреев Украины, героизирующие ОУН-УПА и других украинских коллаборационистов на службе вермахта и СС. Кроме того, Зисельс выступает на различных международных площадках с заявлениями, что никакого нацизма на Украине нет. В частности, Зисельс умудрился в интервью немецкому изданию «Франкфуртер Альгемайне» заявить, что партия «Свобода» никогда не была фашисткой и антисемитской. Свою деятельность Зисельс с гордостью называл «правозащитной».

Обслуживание «главным евреем Украины» неонацистов спровоцировало скандал и привело к выходу из ВААД (Ассоциации еврейских организаций и общин Украины), главой которой является Иосиф Зисельс, еврейской общины Николаевской области.

Представитель общины Михаил Гольденберг назвал действия ВААД деструктивными, а самого Зисельса с его организацией – мерзавцами.

«Хотя, по словам Зеева Жаботинского, за нами (евреями Украины) право иметь своих мерзавцев, как их имеют другие народы, нам будет стыдно за наше дальнейшее молчание», – заявил Гольденберг.

Накануне Дня Победы 2018 года Зисельсу стало трудно корчить из себя «правозащитника», поскольку группа американских конгрессменов обратилась в Госдеп с письмом-докладом, обвинявшем официальный Киев в героизации нацистских преступников и господдержке вооружённых неонацистских формирований. Из источников в СМИ стало известно, что Зисельс и его ВААД в настоящее время находятся в активной переписке с американской стороной, доказывая, что никаких нацистов они не обслуживают.

Зисельса часто сравнивают с Джемилевым. В советское время, будучи сионистом-диссидентом, будущий бандеровский коллаборационист завёл в местах не столь отдалённых связи с укронациками и позже строил свою карьеру, как «борец с режимом». Дерьмо к дерьму липнет.

Полагаю, этого достаточно для понимания, какую мразь согнал Минстець в пресс-центр, чтобы совершить очередную пропагандистскую метаморфозу.

К несчастью для коллективного украинского Геббельса, для отбеливания коричневого рыла киевской хунты они выбрали заранее проигрышный объект для раскрутки. Даже если бы выбранная ими в качестве эталона для подражания украинская диссида была ангелами небесными, а не осуждёнными за дело подонками, – поезд давно ушёл. Взрослое поколение в массе своей испытывает отвращение к мутным лишенцам и сельским сумасшедшим, приложившим ручонки к развалу страны. Молодому поколению они вообще не интересны. Минстець попытался выстрелить пустым патроном, уже использованным в конце восьмидесятых – начале девяностых. Попытка наивная до идиотизма.