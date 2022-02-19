«Мы откроем матрешки» – Джонсон угрожает России

19.02.2022  16:56 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон угрожает России жесточайшими санкциями.

Об этом он заявил сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон угрожает России жесточайшими санкциями. Об этом он заявил сегодня на...

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«В случае вторжения России в соседнее государство, мы применим к российским частным лицам и компаниям жесточайшие меры: они не смогут получать деньги на лондонских финансовых рынках. Мы откроем «матрешки» и начнем докапываться до самой маленькой, пока не установим, кто получает выгоду от работы этих государственных компаний», – сказал Джонсон.

При этом он признал, что «драконовские санкции» будут недостаточными, поэтому он призвал Европу отказаться от «путинских» нефти и газа.

«Мы не можем позволить вторую Ялту, второе разделение Европы на сферы влияния. Поэтому мы должны отказаться от зависимости от путинской нефти и газа. Я понимаю, как это сложно и дорого сделать. На самом деле, легче сказать, чем сделать», – сказал Джонсон.

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