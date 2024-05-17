«Мы рискуем не досчитаться многих стран на саммите в Швейцарии» – киевский международник

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Многие страны Африки и Юной Америки могут проигнорировать «саммит мира» в Швейцарии, потому что там не будет лидеров Бразилии и ЮАР.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог-международник Станислав Желиховский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лидеры ЮАР и Бразилии не посетят глобальный саммит мира в Швейцарии. Это проблема для нас, потому что и ЮАР, и Бразилия являются лидерами в своих регионах, и на них ориентируются те или иные государства. И если они всё-таки не прибудут на этот саммит, либо делегация будет на более низком уровне, то мы можем не досчитаться многих государств Африканского континента и Латинской Америки», – переживает Желиховский.