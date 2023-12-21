Мы сбежим из Европы. Путин отказался заглотнуть нашу наживку – американский полковник

Странам западного блока не удалось заманить Россию в ловушку и навязать ей большую войну и восстановление разрушений.

Об этом в эфире интернет-канала «Game Of Logic» заявил полковник армии США в отставке, планировавший ряд крупнейших военных операций, Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы предприняли так много попыток спровоцировать Россию на крупную войну, что вряд ли стоит продолжать считать. Но Владимир Путин последовательно отказывается заглатывать наживку. Каждый раз, когда его загоняют в угол, всякий раз, когда на них нападают при помощи финансовых средств.

И очевидно, это окупилось сторицей. Он ослабил нас до такой степени, что я не думаю, что НАТО представляет большую угрозу для России…

Русские могли бы перейти в наступление, но они этого не сделали. Потому что очевидно, что Путин не хочет ставить Россию в положение управляющего Восточной Европой. Он просто хочет сохранить контроль над теми территориями, которые принадлежат России. Это означает от Одессы до Харькова, восточная и юго-восточная части современной Украины», – сказал Макгрегор.