Мы сбежим из Европы. Путин отказался заглотнуть нашу наживку – американский полковник
Странам западного блока не удалось заманить Россию в ловушку и навязать ей большую войну и восстановление разрушений.
Об этом в эфире интернет-канала «Game Of Logic» заявил полковник армии США в отставке, планировавший ряд крупнейших военных операций, Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы предприняли так много попыток спровоцировать Россию на крупную войну, что вряд ли стоит продолжать считать. Но Владимир Путин последовательно отказывается заглатывать наживку. Каждый раз, когда его загоняют в угол, всякий раз, когда на них нападают при помощи финансовых средств.
И очевидно, это окупилось сторицей. Он ослабил нас до такой степени, что я не думаю, что НАТО представляет большую угрозу для России…
Русские могли бы перейти в наступление, но они этого не сделали. Потому что очевидно, что Путин не хочет ставить Россию в положение управляющего Восточной Европой. Он просто хочет сохранить контроль над теми территориями, которые принадлежат России. Это означает от Одессы до Харькова, восточная и юго-восточная части современной Украины», – сказал Макгрегор.
При этом он подчеркнул, что США как только почувствуют опасность, сразу сбегут с Украины, а разгребать проблемы оставят другим.
«Наверное, он ждёт, что кто-то выйдет вперёд, и возьмёт на себя ответственность за катастрофу в Киеве. Но мы никогда этого не сделаем.
Обычно, если дела идут у нас плохо, мы просто собираем наши чемоданы, садимся в наши самолёты, и уезжаем. И не несём никакой ответственности за ущерб, который причинили.
Европейцы до сих пор этого не понимают. На месте европейцев я бы не хотел навсегда связывать свои надежды с державой, находящейся за тысячи миль от нас, и имеющей непостоянные интересы», – добавил отставной полковник.
Спасибо!
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