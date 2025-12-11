«Падёт Украина – со слезами вспомните мизерные 5% на оборону» – Генсек НАТО агитирует кормить Зеленского

Россия будет готова к нападению на натовские страны в течение пяти лет.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Только представьте, что было бы, если бы Путин добился своего. Украина под сапогом российской оккупации, его войска на границе с НАТО – и значительно возросший риск вооруженного нападения на нас…

Это потребовало бы поистине колоссальных изменений в нашей системе сдерживания и обороны. НАТО пришлось бы значительно увеличить своё военное присутствие на восточном фланге, а союзникам пришлось бы гораздо быстрее и больше тратить на оборону и производство.

В таком сценарии мы бы ностальгировали о тех днях, когда 3,5% [+1,5%] ВВП на оборону было достаточно. Эта цифра значительно выросла бы. И с этой неминуемой угрозой нам пришлось бы действовать быстро.

Пришлось бы срочно сокращать бюджет, урезать государственные расходы, нарушать экономику и оказывать дополнительное финансовое давление.

В таком сценарии болезненные жертвы будут неизбежны, но абсолютно необходимы для защиты нашего народа. Так что давайте не будем забывать, безопасность Украины — это наша безопасность», – стращал немцев Рютте.