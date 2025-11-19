«Мы вымели целое поколение, которое не вернется обратно» – киевский депутат возмущён выездом 20-летних
Разрешение на выезд из Украины молодых людей в возрасте 18-22 лет – это удар по экономике страны.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью ориентирующемуся на глобалистов антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил член комитета ВР по вопросам обороны и нацбезопасности Сергей Рахаманин.
Он говорит, что преступность этого решения не в том, что уменьшен мобилизационный ресурс.
«Это поколение в принципе небольшое. Это как раз тот период, когда рождаемость была не очень высокой. Если честно, то значительное количество этих людей все равно не пошло бы в вооруженные силы и нашло бы миллион оснований для того, чтобы этого не делать.
У нас можно сколько угодно снижать мобилизационный возраст, но средний возраст военнослужащих от этого существенно не уменьшается. Какая разница, у нас не будут воевать 25-летние или 23-летние? Потому что и те, и другие – все равно найдут миллион способов для того, чтобы не попасть в армию», – обращает внимание депутат.
По его словам, «мы вымели за границу целое поколение людей, которое уже не вернется».
«Мы его потеряли не для вооруженных сил, а для экономики. Потому что эта война рано или поздно закончится. Последствия войны – страшные, их трудно подсчитать даже сейчас, а что будет, когда она рано или поздно закончится – даже боюсь думать.
Людей, которые должны были бы принимать активное участие в восстановлении государства, их нет. По самым скромным подсчетам, у нас выехала по меньшей мере треть этого возрастного сегмента. И я крепко сомневаюсь, что значительная часть из них вернется. В чем была логика этого шага? У меня ответа нет», – недоумевает Рахаманин.
