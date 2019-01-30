На Черноморском флоте отстранили от службы героя войны в Чечне и Сирии

30.01.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Севастопольский гарнизонный военный суд отстранил от должности командира 388-го морского разведпункта Черноморского флота РФ, подполковника, награжденного двумя орденами Мужества Сергея Подгурского, участника кампаний в Сирии и Чеченской республике.

Об этом пишет «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подгурскому вменяют, что по его вине в октябре 2017-го года в трехбалльный шторм затонул стоящий в бухте десантный катер, что нанесло ущерб в размере 56 млн. рублей. Якобы, именно командир запретил подчиненным передислоцировать судно.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 344 и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Следствие обвиняет подполковника в нарушении уставных правил несения внутренней службы и в превышении должностных полномочий, повлекших значительный имущественный ущерб.

Защита Подгурского обжаловала приговор в Северо-Кавказском окружном военном суде, мотивируя это тем, что решение первой инстанции нанесет урон боеспособности возглавляемой подполковником части.

«Сергей Подгурский не отрицает своей вины, он лишь просит следствие рассмотреть его дело объективно и переквалифицировать обвинение на халатность», – отмечает адвокат обвиняемого Олег Глод.

Он также подчеркнул, что не исключает, что в деле Подгурского припомнили еще один эпизод, когда двое контрактников из его части в прошлом году угнали быстроходную лодку, не справились с управлением и врезались в причал. В результате один из сержантов получил условный срок, а другой – штраф.

«Следствие же почему-то решило, что во всем виноват командир части», – добавил Глод.