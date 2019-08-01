01.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
На Луганщине три района остались без воды из-за долгов
В Луганской области три водоканала отключены от энергоснабжения из-за крупной денежной задолженности, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает ООО “Луганское энергетическое объединение”.
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“Три водоканала Луганской области отключены от энергоснабжения из-за большой задолжности перед энергетиками! Жители трех районов находятся без воды!” – говорится в сообщении.
В компании заявили, что Рубежанский водоканал должен энергетикам 23 млн грн,Кременской – 9,5 млн грн, Лисичанский задолжал 142 млн грн.
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