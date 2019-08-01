01.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, ЖКХ, Общество, Украина, Энергетика
Просмотров:

На Луганщине три района остались без воды из-за долгов

В Луганской области три водоканала отключены от энергоснабжения из-за крупной денежной задолженности, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ООО “Луганское энергетическое объединение”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Три водоканала Луганской области отключены от энергоснабжения из-за большой задолжности перед энергетиками! Жители трех районов находятся без воды!” – говорится в сообщении.

В компании заявили, что Рубежанский водоканал должен энергетикам 23 млн грн,Кременской – 9,5 млн грн, Лисичанский задолжал 142 млн грн.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfro[email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть