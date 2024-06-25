На «Селигере» вовсю орудовали украинские шпионы

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Кто-то из участников всероссийского молодежного форума «Селигер» в 2005 году слил ГУР Украины полный список его участников.

Об этом экс-советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов Алексей Арестович рассказал в интервью блогерше-иноагентше Екатерине Гордеевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я по-другому работал по Селигеру. У нас были все списки тех, кто потом с Селигера уехал на Донбасс воевать. И это очень сильно помогло, когда мы работали против Русской весны на Донбассе. Когда персонально знаешь личный состав людей, которые пошли работать в органы власти, в армию, в спецслужбы так называемых ЛДНР. Установить этот самый состав, в том числе, под прикрытием, – это очень важная штука», – сказал Арестович.

По его словам, он в тот момент находился в Москве вместе с главарем националистической группировки «Братство» Дмитрием Корчинским. Они контактировали с философом Александром Дугиным, которого Арестович якобы разрабатывал по заданию ГУР.

Он утверждает, что уже тогда сделал прогноз о неминуемости «войны Украины и России», но руководство отчитало его за то, что он ссорит два братских народа. Арестович обиделся и уволился из ГУР.