17.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

На Украине грозят диверсиями и терактами в тылу ЛДНР по примеру Израиля


Украина должна брать пример с Израиля и наносить удары по неконтролируемым Киевом территориям.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший советник президента Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были надежды на «Минские договоренности» и была так называемая Антитеррористическая операция, а не Операция Объединенных Сил. Фактически «Минские договоренности» канули в Лету, в законе о них уже ничего не говорится, а мы перешли уже к определенной стадии войны с Российской Федерацией. В донецко-луганском анклаве, мы должны говорить, что это уже ведутся военные действия постоянные и тотальные.

Ежедневно гибнут с нашей стороны люди или через день, но раненые каждый день. И это уже война… Дальше нужно будет вести войну против российских банков, нужно будет делать то, что делает Израиль на западном берегу, в секторе Газа, нужно будет наносить удары по анклавам, по их руководству, их нейтрализации. Начнется период физической ликвидации террористических главарей», – заявил Соскин.

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