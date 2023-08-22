На Украине предлагают превратить потерянные территории в национальную идею

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Украина официально не откажется от потери территорий, но может признать их утрату, объявив возвращение национальной идеей на будущее.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, так киевский режим может ответить на предложение Запада отказаться от утраченных земель в обмен на членство в НАТО.

«Они нам что предлагают: «Откажитесь, и вы вступите в НАТО». Нет. Не отказываемся, но принимаем реальность, что в течение какого-то времени, ближайших 10 лет или 15 будет такая история. Это неофициальная граница, рубежи… Мы можем пойти с учетом того, что можем вступать в НАТО или нас обеспечивают оборонными возможностями, но мы не отказываемся от цели возвращения, деоккупации, воссоединения земель, территории, деоккупации Крыма или Херсонской, Запорожской области, Донбасса и так далее. Это остается национальной задачей, даже национальной идеей», – заявил Карасев