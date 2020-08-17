На Украине призвали белорусов ради майдана забыть про «сытое корыто» и хорошие дороги

17.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Белорусы, как и украинцы, должны не думать о качестве жизни ради «европейских ценностей».

Об этом в своем блоге заявил украинский пропагандист, бывший депутат Верховной рады Сергей Высоцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Высоцкий посчитал «зовом нации» попытку совершить госпереворт в Белоруссии под националистическими флагами.

«Белорусы, находясь под этим флагом, белорусы, которые сейчас идут на большие жертвы ради таких символических и абстрактных вопросов, явлений, как свобода, достоинство, право избирать. Белорусы, которые проливают свою кровь и видят национальном стяге символ борьбы, я думаю, что белорусы ощущают что-то такое, что мы чувствовали тогда на Майдане.

На самом деле, этот зов нации, сознательности, самосознания себя как белоруса, украинца, он растет только во время таких событий, во время борьбы за собственные права, за какие-то символы, которые иногда бывают большими, чем жизнь. Во время борьбы за такие очень странные и идеалистические понятия, как честь, свобода, равноправие, равенство, право избирать, именно в такие моменты наивысшего вознесения человеческой жизни рождается нация.

Я убежден, что белорусская нация не просто рождается, а она возрождается, потому что в это пространство «совка», отсталости, в это пространство несвободы Белоруссию отбросил именно Александр Лукашенко…

Свобода и право выбора важнее, чем ровность дорог. Без свободы никогда не будет ни ровных дорог, ни хорошего асфальта, ни успешности государства… Нам нужна успешная, современная, демократическая Украина, и нам нужна успешная, современная, демократическая Белоруссия. Потому что никакой Лукашенко со своим заигрыванием с Кремлем, со своим потакание Путиным, потому что от Путина зависит большое количество его социального запаса, зависит экономика, зависит выплата зарплат в Белоруссии на государственных предприятиях.

Никогда он не будет лучшей гарантией от нападения России через территорию нашего северного соседа, чем современное демократическое, правовое государство на севере. Белорусское восстание и его успех – это и успех Украины. Потому что в наших стратегических, национальных интересах уменьшать пространство «совка», бороться с ним и увеличивать пространство свободы и тех современных ценностей, ценностей цивилизованного мира, к которому мы все стремимся. Давайте не забывать о том, что ценности, эти ценности, такие, как достоинство и свобода – это важнее, чем сытое корыто»,- заявил Высоцкий.