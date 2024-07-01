На Украине растет число желающих остановить войну, – экс-замначальника Генштаба ВСУ

По всей Украине в целом, и в армии в частности растет количество желающих остановить войну.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Романенко подчеркнул, что все будет зависеть от аргументации, но полную капитуляцию общество не примет.

«Оно растет в принципе по Украине, поскольку люди устали от войны многие, поэтому ищут какие-то решения. Но тут вопрос в том, каким образом решать, и сколько, и чем заплатить за такое приостановление. Поэтому есть слабые люди, есть сильные, они есть в Украине, в том числе в армии. Это надо иметь в виду, и поэтому определяться и рассматривать вопросы с аргументацией, что же мы отстаиваем и каким образом, и чего хотим увидеть в итоге хотя бы приостановления боевых действий. Насчет того, что капитуляцию с россиянами подписать – мы знаем, чем это обернется, поэтому на это вряд ли пойдут», – заявил Романенко.