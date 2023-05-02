На Украине выдохнули: Потеря Угледара привела бы к обвалу фронту

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Россия не смогла достичь поставленных целей в ходе недавнего наступления на ряде участков, но при этом достигла тактических успехов, а ВСУ понесли тяжелые потери.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил экс-офицер украинской военной разведки, руководитель аналитического отдела связанного с ВСУ фонда «Возвращайся живым» Антон Муравейник.

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У него поинтересовались, как проходило феврале-марте российское наступление на востоке.

«Не спеша. Нельзя умалять угрозы и проблемы, к которым привело это наступление, потому что погибло много наших отважных мужчин и женщин. Это трагедия для Украины. Но если рассматривать на стратегическом уровне, Россия не смогла достичь целей, которые она себе ставила», – сказал Муравейник.

Он полагает, что в начале этого года русские хотели провести новую стратегическую наступательную операцию за счет принципиально новых, восстановленных или созданных из резерва ударных группировок.

«Теперь мы можем говорить, что им это не удалось сделать. Они не смогли создать новые ударные группировки и пойти по новым направлениям, попытаться оцепить всю зону бывшей ООС. Им не удалось набрать достаточное количество людей. Также у них осталось меньше артиллерийских снарядов. Плюс у врага нехватка качественной техники на ходу, которую они расконсервируют. Соответственно, их наступление превратилось в дополнительное насыщение основных направлений по продвижению, которые они запланировали. По состоянию на февраль, это были Угледар, Марьинка, Авдеевка, Бахмут и Кременная. По этим направлениям они перешли в тактические наступления и не смогли добиться значительных результатов. Линия фронта устояла, мы не посыпались – это главное. Но так или иначе их наступление имело ограниченный тактический успех», – признает аналитик.

Издание заметило, что, исходя из вышесказанного, некорректно говорить, что российское наступление провалилось.

«Я думаю, они планировали другое. Если бы им удалось взять Угледар, все было бы по-другому, например. То же с Бахмутом. Или если бы они из Кременной прорвались на Лиман, это так же усложняло бы все. Они не смогли», – отметил бывший военный разведчик.

Он считает, что оборона Угледара стала уникальной операцией.

«При превосходящих силах противника на открытой местности, где он имел возможность для маневра, мы использовали минно-взрывные заграждения и смогли отразить первые волны наступления. К сожалению, были потери, но мы смогли сохранить населённый пункт. Будь Угледар был потерян, возникли бы условия для дальнейшего продвижения русских вглубь наших территорий, и там фронт действительно мог посыпаться на участке. На тот момент Угледар был очень важен», – резюмировал Муравейник.