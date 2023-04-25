На Украине заявили о территориальных аппетитах до Тихого океана

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Украина должна контролировать все пространство до Тихого океана, включая российские энергоресурсы, экономику и население, иначе ее ждет погибель.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский националист и боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы являемся наследниками целого ряда государств, которые существовали под разными названиями, и все это – нынешняя Украина. И нынешняя Украина существует в ублюдочных границах, урезанных. Эти границы должны быть возвращены к правильным, а наше влияние должно распространяться до Тихого океана. Не потому, что нам этого хочется, а просто потому, что этого требует наша безопасность», – сказал националист.

«Если мы не будем контролировать все эти территории до Тихого океана, то мы постоянно будем нарываться на войну и опасность. Именно мы должны контролировать ракетные шахты на той территории, нефтяные и газовые месторождения, осуществлять контроль населения, иначе мы погибнем», – заявил Корчинский.