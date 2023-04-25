На Украине заявили о территориальных аппетитах до Тихого океана

Анатолий Лапин.  
25.04.2023 14:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 748
 
Дальний Восток, Дзен, Россия, Украина


Украина должна контролировать все пространство до Тихого океана, включая российские энергоресурсы, экономику и население, иначе ее ждет погибель.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский националист и боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна контролировать все пространство до Тихого океана, включая российские энергоресурсы, экономику и население,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы являемся наследниками целого ряда государств, которые существовали под разными названиями, и все это – нынешняя Украина. И нынешняя Украина существует в ублюдочных границах, урезанных. Эти границы должны быть возвращены к правильным, а наше влияние должно распространяться до Тихого океана. Не потому, что нам этого хочется, а просто потому, что этого требует наша безопасность», – сказал националист.

«Если мы не будем контролировать все эти территории до Тихого океана, то мы постоянно будем нарываться на войну и опасность. Именно мы должны контролировать ракетные шахты на той территории, нефтяные и газовые месторождения, осуществлять контроль населения, иначе мы погибнем», – заявил Корчинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть