09.06.2018, Москва, Елена Острякова

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На Украине ждут, что Россия скоро отнимет все Азовское море

Россия захватит Азовское море после завершения Чемпионата мира по футболу. Этим сегодня запугивает своих читателей украинский еженедельник «Зеркало недели».

«Сегодня у многих – от украинских военных моряков до западных аналитиков – есть устойчивое ощущение дежавю 2014 года. Тогда все с опаской ожидали, что после Сочинской олимпиады Путин задействует против Украины силовой сценарий. Сейчас, наблюдая маневры РФ в Азове, с тем самым ощущением ожидаем окончания Чемпионата мира по футболу», – пишет издание.

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Многочисленные заявления украинских радикалов и представителей Меджлиса о готовящихся терактах на Крымском мосту «Зеркало недели» называет фейковой угрозой, которая не оправдывает профилактические меры российских пограничников.

«Россия так же, как и в 2014 году, тихой сапой, при этом оправдываясь фейковой угрозой со стороны украинских ДРГ, шаг за шагом лишает нас нашей территории, а Владимир Путин с экрана телевизора угрожает нам потерей государственности. Кто-нибудь на Банковой это слышит?», – истерит автор статьи, бежавшая из Крыма журналистка Валентина Сюмар.

Она описывает «гибридную агрессию помешанной на безопасности России», забывая упомянуть о захвате украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд», после которого начались проверки украинских судов.

«По большому счету речь идет о постепенном взятии под контроль всей акватории Азовского моря — вплоть до украинского побережья, ведь суда и корабли Украины и России могут свободно заходить во внутренние воды, а 12-мильная зона территориальных вод Украиной в Азове не отведена», – пишет «Зеркало недели».

Автор предполагает, что таким образом Россия пытается добиться от Украины возобновления подачи днепровской воды на Крымский полуостров.