На Украине зреет гнойник военной междоусобицы

Анатолий Лапин.  
25.06.2024 10:52
  (Мск) ,  Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня, Украина


На Украине зреет конфликт между добровольческими подразделениями и кадровым командованием. Этот конфликт будет иметь страшные последствия, когда закончатся боевые действия и правда о войне выплеснется наружу.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине зреет конфликт между добровольческими подразделениями и кадровым командованием. Этот конфликт будет иметь...

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«Этот конфликт перманентный, этот конфликт постоянный, он уже прорывался напряжением социально-политических отношений в ветеранском движении, когда была война низкой интенсивности – 16-й, 19-й, 21-й и так далее. Он прорвется огромным этот нарыв после окончания войны, и мы можем сейчас только масштаб этот представить… Можем только представить, что будет, когда все это закончится, и начнут говорить настоящую правду о войне, все это полезет и начнется сведение счетов», – заявил Арестович.

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