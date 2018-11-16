На украинском ТВ очередная истерика из-за встреч западных лидеров с Путиным

16.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон разразился критикой в адрес лидеров западных государств из-за их встреч с президентов России Владимиром Путиным.

Так, в эфире телеканала 112 Украина Гордон заявил, что эти лидеры мертвы для него, потому что подают руку российскому президенту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист уверяет, что после после случившегося на Украине иностранные лидеры не могут приезжать в Россию и приглашать к себе ее президента.

«Стыд и позор – это встреча в Париже. Как можно приглашать Путина западным лидерам, как можно стоять с ним рядом, пожимать ему руки и улыбаться, если этот человек должен быть нерукоподаваемым, нерукопожатным. Это должно быть невозможно”, – возмутился Гордон.

“Я не уважаю ни одного западного лидера, кто после того, что случилось с Украиной, пожимает Путину руки и ведет с ним переговоры. Для меня нет ни Меркель, ни Трампа, ни Макрона, ни Оланда – никого нет. Все, кто приглашает Путина, кто ездит к нему в гости в Сочи или в Санкт-Петербург, кто обнимается с ним, танцует на свадьбах, принимает от него цветы, расшаркивается перед ним и делает вид, что ничего с Украиной не произошло, для меня это зачеркнутые исторические персонажи и я их знать не хочу», – заявил журналист.

Как сообщал «ПолитНавигатор» во время одного из эфиров Гордон, критикующий Россию и ее руководство, внезапно разразился похвалой в адрес президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что Владимир Путин сегодня – наиболее интеллектуальный и эрудированный лидер в мире.