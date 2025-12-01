На украинскую делегацию в США смотрели как на насекомых – экс-депутат Рады

Максим Столяров.  
01.12.2025 16:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1113
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Американское руководство озабочено торговыми сделками с Россией и ЕС, а судьба Украины и населяющих её «индейцев» Вашингтон не интересует.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американское руководство озабочено торговыми сделками с Россией и ЕС, а судьба Украины и населяющих...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я вчера с таким интересом наблюдал за этой картиной, когда Рубио говорит высокопарные слова, говорит о мире, разливает воду. Напротив сидят с ничего не выражающими лицами, как школьники в кабинете директора, украинская делегация. Рядом сидит Виткоф с одной стороны, а с другой стороны – Кушнер, с выражением «что я тут делаю».

При этом Виткоф смотрит на украинскую делегацию, как на насекомых каких-то.

Я выписываю проекты, которые Виткоф с Дмитриевым обсуждали. Обсуждали на 2 триллиона долларов. Выгоднейшие проекты. Американцы сидят и не могут дождаться, когда же это все закончится, чтобы зарабатывать деньги.

А тут приехали вот эти непонятные. Им [США] вообще все равно, где будет проходить граница на Украине, вступит ли Украина в НАТО. И вообще, что будет с вот этими индейцами, которые приехали. Им главное, чтобы это быстрее закончилось. Вопрос в деньгах и в выгоде», – сказал Царев.

«И европейцы, которые из-за океана с ужасом смотрят на эту картинку, потому что для них это вообще идиотская ситуация. Они разорвали выгоднейшие отношения с Россией, и теперь с ужасом смотрят, как американцы собираются зарабатывать и на них, и вообще вместе с Россией.

И объяснить тогда их поступок, эту идиотскую ситуацию, в которой они оказались, вообще невозможно.

Понятно, они всегда хотели захватить Россию, пользоваться природными ресурсами. Это кладовая мира, русскому народу повезло так, как ни одному народу в мире. И они всегда считали, что это незаслуженно. Но влезли (в войну) – и потеряли», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить