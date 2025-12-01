На украинскую делегацию в США смотрели как на насекомых – экс-депутат Рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американское руководство озабочено торговыми сделками с Россией и ЕС, а судьба Украины и населяющих её «индейцев» Вашингтон не интересует.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вчера с таким интересом наблюдал за этой картиной, когда Рубио говорит высокопарные слова, говорит о мире, разливает воду. Напротив сидят с ничего не выражающими лицами, как школьники в кабинете директора, украинская делегация. Рядом сидит Виткоф с одной стороны, а с другой стороны – Кушнер, с выражением «что я тут делаю». При этом Виткоф смотрит на украинскую делегацию, как на насекомых каких-то. Я выписываю проекты, которые Виткоф с Дмитриевым обсуждали. Обсуждали на 2 триллиона долларов. Выгоднейшие проекты. Американцы сидят и не могут дождаться, когда же это все закончится, чтобы зарабатывать деньги. А тут приехали вот эти непонятные. Им [США] вообще все равно, где будет проходить граница на Украине, вступит ли Украина в НАТО. И вообще, что будет с вот этими индейцами, которые приехали. Им главное, чтобы это быстрее закончилось. Вопрос в деньгах и в выгоде», – сказал Царев.