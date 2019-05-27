На Волыни застрелился украинский военный
Военнослужащий ВСУ покончил с собой, не желая отправляться в зону «ООС».
Об этом на брифинге сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, самоубийства бойцов ВСУ из-за низкого уровня морально-психологического состояния происходят как в соединениях и частях на Донбассе, так и в находящихся на территории Украины.
«По имеющимся сведениям, 24 мая в населенном пункте Владимир-Волынский военнослужащий одного из подразделений спланированной к убытию в зону «ООС» 14-й отдельной механизированной бригады совершил суицид, выстрелив себе в голову из личного оружия – автомата АК-74», – сообщил Яков Осадчий.
Начальник УНМ ЛНР также добавил, что в ходе проводимого расследования выяснилось, что у покончившего с жизнью контрактника в ЛНР проживают родственники, и его просьбы остаться в пункте постоянной дислокации и не ехать в зону «ООС» попросту игнорировались командованием части и лично командиром бригады полковником Сергеем Войченко, к которому он дважды ходил на прием.
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