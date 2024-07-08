Граждан Украины с украинским рабским менталитетом в России ждут отторжение и уголовные дела. Большинство нацистов, составляющих костяк «Азова» и «Кракена» – это выходцы с Восточной Украины.

Об этом в эфире «Крым 24» сказал юрист, адвокат Илья Ремесло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня поражает, когда сами украинские патриоты на своих пропагандистских картинках изображают «выход из москальского рабства». Эти люди сами себя назначили рабами и самоопределяются только через нас: по сути, единственная цель Украины, как государства, быть Анти-Россией. То есть противопоставить себя русским, которые якобы постоянно Украину держали в каком-то рабстве. Ничего не меняется, когда они приезжают сюда. Они пытаются по той же модели жить, и это касается не только западных украинцев. Среди них есть совершенно нормальные ребята. И, как ни странно, с ними почему-то сейчас у меня даже лучше диалог складывается, чем с теми, кто родом из Восточной Украины. Потому что среди выходцев с Восточной Украины полно националистов. Не будем забывать харьковских «ультрас», которые стали основой «Азова», «Кракена», других нацистских организаций. Это выходцы оттуда, это всё русскоязычные. Самый позорный на мой взгляд факт, что большинство этих всех запрещённых организаций являются выходцами с Востока Украины. И тот же нацист Чили (главарь «Кракена») где-то даже с имперским флагом засветился», – подчеркнул юрист.

«Поэтому этим товарищам, которые сюда приезжают, нужно освобождаться от своей ментальности и понимать, что существует более свободное общество, в котором есть права и закон. Потому что пока они от этого не избавятся, пока они эту украинскую ментальность из себя не исторгнут, ничего хорошего не будет: нельзя в чужой монастырь со своим укладом приходить, это же понятно. И их попытки украинизировать общество наталкиваются на довольно решительное противодействие, и будут уголовные дела, я в этом совершенно не сомневаюсь», – заключил Ремесло.