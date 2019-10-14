Надежды на Макрона тщетны. Киев не получит границу – спецпред ЛНР

14.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Потерявшая договороспособность, погрязшая во внутренних разборках и противоречиях Украина много на себя берёт, трактуя по-своему Минские соглашения.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А вы действительно считаете, что вы, записав в законе (об особом статусе – ред.) о том, что ДНР и ЛНР самостоятельно, своими руками передаёт границу под контроль украинских нацбатов, карательных батальонов и так далее для того, чтобы самим задушиться? Вы правда думаете, что, приняв такой закон, мы это выполним, даже если вы убедите Макрона в этом?

У вас завтра опять будет проба власти на твёрдость (марш против формулы Штайнмайера «Нет капитуляции» в День защитника Украины, учреждённый в честь даты основания УПА – ред.), и завтра вы опять будете делить власть. Вам всё равно, что происходит в Золотом и Петровском, потому что вы не ждёте войны с нашей стороны, вы знаете, что мы выполняем – пока выполняем – Минские соглашения, а вы будете в это время создавать картинку в Золотом, а в Киеве пробовать Зеленского на крепость», – заявил Мирошник, обращаясь к украинским оппонентам.

«Вы ему будете навязывать свои условия, а под этот интерес Аваков будет «отжимать» губернаторов. Он уже получил в Одессе своего губернатора, теперь он получит в Харькове своего губернатора. Таким образом будет проходить мероприятие. А 15 числа будет Контактная группа, и вам туда ехать не с чем, у вас нет ни одного реального предложения, нет ни одной позиции, которую вы выполнили, у вас нет ничего.

Вы просто приедете опять «поговорить», а вы ещё собираетесь в нормандский формат – тоже приехать «поговорить». Но только о чём? Человек, который не может сделать ничего, не имеет политической воли на это, не может ни о чём договориться, потому что неспособен это выполнить», – добавил представитель ЛНР.