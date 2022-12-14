Наглый расчет. Почему Украина остается в составе СНГ?

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Украина юридически все еще находится в составе СНГ, официальных документов о выходе из объединения постсоветских стран Киев подавал.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

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«Украина — участник и учредитель СНГ с 8 декабря 1991 года и по настоящее время. Да, действительно, мы не раз слышали заявления некоторых украинских политиков о намерениях выйти из состава содружества, но никаких официальных документов о выходе Исполнительный комитет СНГ не получал», – сказал Лебедев «Известиям».

При этом он уточнил, что в последние годы Киев практически не участвует в деятельности содружества, не платит взносы в его бюджет, хотя юридически Украина по-прежнему находится в его составе, добавил он.

Кроме того, Украина выходит из договоров в рамках содружества.

«В рамках СНГ Украиной заключен 301 международный договор. По состоянию на декабрь 2022 года она вышла приблизительно из 20% таких договоров. Вышла из ряда международных соглашений в области экономики, образования, космической, военно-политической деятельности», – уточнил председатель Исполкома СНГ.

По его словам, достаточно большое количество договоров и соглашений пока еще остаются действующими для Украины, которая продолжает взаимодействовать со странами СНГ, но преимущественно в двустороннем порядке и в существенно сократившихся объемах.

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что Украина до сих официально не вышла из организации, так как этот шаг не пойдет на пользу Киеву.

«Пребывание в содружестве вообще-то выгодно Украине: не с точки зрения сохранения каких-то связей с РФ, которые она усиленно обрубает, а для того, чтобы иметь лазейку для развития отношений с другими странами, входящими в СНГ. Так было, например, с Грузией, которая в свое время покинула СНГ [в 2008 году]. Сделав это, она публично громко хлопнула дверью, но очень тихим шепотом попросила сохранить ее в составе целого ряда многосторонних соглашений, которые ей выгодны», – рассказал политик.

Он убежден, что оставаться членом СНГ выгодно властям Украины.

«Она попала в ситуацию, когда неприлично начинать эту процедуру, потому что уже всех убедили, что давно покинули СНГ. Так что она предпочитает не замечать того, что не выполняет никаких процедур. При этом ничего существенно революционного с выходом не произойдет, просто возникнут новые сложности у самой Украины, когда дело будет касаться практических вещей», – считает депутат.

Похожего мнения придерживается и заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. По его словам, власти Украины ведут себя «достаточно нагло, но рационально», поскольку часть соглашений (прежде всего это касается взаимной торговли с участниками организации, за исключением РФ и Белоруссии.) в рамках содружества им выгодна.

«Быстро создать двухсторонние договоренности Украина вряд ли сможет, поэтому она формально остается в рамках ряда договоров, но политически свой флаг из СНГ убирает», – отметил Скориков.

Он прогнозирует, что в перспективе Киев попытается попытаться заменить все соглашения, действующие в рамках СНГ, на двухсторонние или же создать некую альтернативу содружеству под контролем Запада.