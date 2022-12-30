«Нам не с чем наступать»: Арестович пожаловался на серьезные потери под Артемовском

В наступление на Артёмовск (Бахмут) российское руководство якобы массово бросает смертников-зэков, которые прут при поддержке авиации, артиллерии и танков.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если будет всё в порядке, будут поставки, значит мы сумеем переломить тенденцию на фронте, которая выразилась в том, что благодаря мобилизованным российская армия сумела создать оперативную плотность, закрыть дыры на фронте, куда бы мы могли зайти и двигаться куда быстрее и эффективнее в режиме Харьковской операции.

Вторая технология заключается в том, что они зэка гонят на убой массово, напрягая наши позиции. Такие волны смертников, которые заставляют нас терять своих людей (плюс они поддержаны артиллерией, авиацией и танками), тратить боеприпасы драгоценные, вязнуть, сидеть в обороне. Вот эта тактика под Бахмутом. И наши войска несут там очень серьёзные потери, выматываются, и самое главное не могут применяться в наступательных операциях, потому что они расходуют всё на оборону.

Это негативная тенденция сломить её можно только двумя способами. У нас миллион призвать или полмиллиона, или 300 тысяч. Что тоже хорошо, но упирается в ту же проблему, что у россиян – чем вооружать их, на что сажать, на чём они поедут?

Второе, это если мы качественно и количественно изменим наличие тяжёлого и высокоточного вооружения, которое позволит решать задачи успешного поражения тех средств, которые за спинами зэка помогают им брать наши окопы», – рассказал Зе-советник.