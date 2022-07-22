«Народ решил»: в Алуште прошла декучмизация и декравчукизация
Горсовет Алушты принял решение о переименовании улицы и переулка, носящих имена экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучмы.
Постановление принято после общественного опроса алуштинцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Общественный совет Алушты ранее провел голосование среди алуштинцев, – сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева в своем телеграм-канале. – Из десяти вариантов горожане могли проголосовать за два названия. Основываясь на результатах общественного опроса, депутаты приняли решение – улица Л.Кучмы теперь будет носить имя благодетеля Алушты Николая Стахеева, а переулок Л. Кравчука будет переименован в Братский».
Ранее первый и второй президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма лишились республиканских наград и званий. Кучму также лишили званий «Почетный крымчанин», «Почетный керчанин» и «Почетный гражданин Севастополя».
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