«Нас принуждают к перемирию» – Данилов

Конфликт на Украине входит в новую стадию активизации.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Данилова, «в декабре активизировалась российская закрытая, подковерная дипломатия».

«Господин Козак сегодня выходит на встречи с политиками прошлых времен в Европе, и через них передает месседжи, что они готовы на много уступок, чтобы зафиксировать на сегодняшний день статус-кво, который есть на сегодня, и таким образом принудить нас к тому, чтобы мы заключили какое-то перемирие», – сказал чиновник.

«Есть ситуация, связанная со следующим: в феврале, 15-19-го будет Мюнхенская конференция по безопасности, на которую русских не приглашают от слова совсем. 23-24 февраля будут события в Нью-Йорке, в Ассамблее ООН. И много есть таких маркеров.

Активизировался институт под названием «Красный крест». Они до этого спокойно наблюдали, как убивают тысячи людей в нашей стране, а сейчас они хотят знать, какими снарядами пользуются наши воины, стали этим вопросом озабочены. Очень много таких маркеров, из которых мы можем сделать вывод, что мы выходим в определенную фазу активизации», – завил Данилов.