21.05.2018, Киев, Максим Карпенко

1 538 просмотров

Население Крыма консолидировано и не поддерживает чаяния украинских «ястребов»

Провокации меджлисовских экстремистов, направленные на разжигание межнациональной розни и хаоса в Крыму, не приведут к ожидаемому экстремистами результату.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Иван Мезюхо.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Так он прокомментировал сегодняшнюю информацию ФСБ о разоблачении экстремистской группировки, организованной помощником депутата Верховной Рады, экс-главвы запрещенного в РФ Меджлиса Мустафы Джемилева и поддерживаемой СБУ.

«Я думаю, они преследовали цель породить межнациональный конфликт в Крыму, нарушить общественно-политическую стабильность, установившуюся в регионе после воссоединения полуострова с Российской Федерацией, но эти попытки тщетны. Во-первых, потому что правоохранительные органы в республике Крым и городе Севастополе работают на высокопрофессиональном уровне, а во-вторых, крымское общество настолько консолидировано, что не поведется на подобного рода провокации, межнациональный конфликт здесь исключен”, – сказал эксперт.

“Мы видим позитивные изменения в межнациональной и межконфессиональной политике в регионе на протяжении последних четырех лет. Сейчас никто не делит крымчан по национальным квартирам, жители полуострова отмечают и праздники и трагические памятные даты вместе, как одна большая семья. Поэтому все эти провокации запрещенного меджлиса, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Крыму тщетны и бесперспективны для их организаторов», – заявил Мезюхо.