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Новый Генеральный план Севастополя будет рассчитан на миллион жителей. Это вдвое больше нынешнего количества официально проживающих в городе-регионе – 548 тысяч человек по данным прошлогодней переписи. Если же сравнивать с украинскими временами, то население города-героя увеличится в три раза, что в очередной раз опровергает киевскую пропаганду о бегстве жителей с полуострова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Градостроительный документ вынесут на публичные слушания в следующем году. Новый план отличается от того, что разрабатывали в правительстве экс-губернатора Дмитрия Овсянникова. Первый этап – утверждение правил землепользования и застройки – севастопольцы уже прошли в этом году, и в ноябре ПЗЗ вынесут на утверждение.

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Директор Департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя Максим Жукалов пояснил, что документ предстоит согласовать с Минкультуры РФ.

«По сельским территориям мы уже проводим оценку регулирующего воздействия, и в начале ноября она будет завершена, мы выйдем на утверждение без необходимости согласования с федеральными органами исполнительной власти. По городской территории наши Ленинский, Гагаринский, Нахимовский районы, Балаклавский и Инкерман включают в себя границы достопримечательного места исторического поселения, поэтому требуется согласование с Министерством культуры Российской Федерации. Мы с ними предварительно консультации провели. Говорят, что с их стороны не будет препятствий, если это будет консолидированная позиция города, рассмотрят оперативно», – пояснил Жукалов.

Следующий этап – публичные слушания нового Генерального плана развития Севастополя, в который войдет зонирование по ПЗЗ и еще ряд документов планирования, которых физически не было в 2018 году, включая транспортную цифровую модель.

«Сегодня задача численности населения в перспективе на 20 лет – один миллион человек, – подчеркнул вице-губернатор правительства Севастополя, главный архитектор города Николай Гордюшин. – И в Генеральном плане расчётные данные будут использоваться в один миллион человек. Сегодня мы имеем огромное количество исходных данных, которые новые относительно того документа. Это новые ППТ, новые КРТ, новое инженерное обеспечение, которого схему сегодня готовим, транспортное моделирование – модель, которую сегодня готовим, цифровая модель, которая в тот период просто не существовала технически. Это всё говорит о том, что документ будет действительно новый относительно того, что было сделано в 2018 году».

В самом оптимистичном варианте Севастополь получил Генплан в 2023 году, если общественные слушания не выявят значительных противоречий.

Предыдущий документ, вынесенный на обсуждение в 2017 году, вызвал шквал претензий и замечаний, которые привели к приостановке разработки Генплана, а затем и вовсе решением Овсянникова к отказу от сотрудничества с разработчиком документа – НИИ Генплана Москвы, перепоручив градостроительный документ муниципальному предприятию. Действующее правительство вернулось к сотрудничеству с первоначальным разработчиком.