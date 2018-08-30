«Наша Украина – где хотим, там и срем». В центре Киева уже прилюдно какают

30.08.2018, Киев, Владимир Гладков

В центре украинской столицы на Майдане у фонтана неизвестный справлял нужду среди бела дня.

Об инциденте на своей странице в Facebook рассказал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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“Вот это жесть! Это Киев, детка”, – передает свои впечатления автор ролика.

Бывший депутат прокомментировал видео, где продемонстрирован процесс дефекации.

«Их и раньше было много, но после государственного переворота в 2014 году город-герой Киев населило бесконечное количество рагу*ей с западной Украины. То, что происходит в городе, уму непостижимо», – написал Журавко.

Кроме этого, экс-нардеп процитировал анекдот, который будто бы ожил в Киеве.

«Как тут не вспомнить известный анекдот. В Киеве напротив общественного туалета стоят два бандеровца и беседуют: – А що то за літера «М»? – Там м**калі какають! – А літера «Ж»? – Там ж**и какають! – Тю, а ми де будемо? – Наша Україна, де хочемо, там і серемо…», – иронизирует политик.

Напомним, что ранее в Одессе местные жители обратились к приезжающим отдыхать туристам из остальных регионов Украины с призывом не мусорить в городе, а «срать – на вокзал».