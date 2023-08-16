«Наши фермеры пострадают, но нам плевать» – молдавские эксперты о дипломатическом скандале с Россией

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Кишинёвские эксперты гадают на кофейной гуще, какие ответные меры может предпринять Россия в ответ на демонстративную высылку 45 сотрудников российского посольства из Молдовы.

По мнению обозревателя-русофоба Николае Негру, Россия может ограничить молдавский экспорт в свою страну, но, по его словам, «это не должно стать препятствием для применения мер в области государственной безопасности, тем более что для Республики Молдова это не будет в новинку».

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«Мы экспортируем сельскохозяйственную продукцию в Российскую Федерацию. Конечно, это может затронуть определённое количество наших фермеров. Вспомним, что в прошлом тоже вводились эмбарго, и наши производители искали другие рынки. Сейчас Республика Молдова не так уязвима, как раньше, когда более 50 % молдавской продукции экспортировалось в Россию. Сейчас 2/3 молдавского экспорта идёт в ЕС», — отмечает Негру.

В ответ Москва может выслать ещё больше молдавских дипломатов, аккредитованных в РФ, считает политический эксперт Ион Тэбырцэ.

«У нас уже есть первый ответ: Российская Федерация объявила о прекращении консульских услуг в Республике Молдова на неопределённый срок, сославшись на нехватку персонала. Безусловно, это решение призвано усилить недовольство молдавских граждан решением властей Молдовы по высылке российских дипсотрудников», — добавил Тэбырцэ.

Президент Молдовы Майя Санду накануне заявила, что «число оставшихся сотрудников в посольстве Российской Федерации достаточно для обеспечения качественных услуг». По её словам, вину за ухудшение отношений между двумя странами несёт Россия, которая «напала на Украину и убила невинных людей, разрушила города и села в Украине».