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07.08.2021, Санкт-Петербург, Андрей Романов
 
Ближний Восток, Выборы, Дзен, Политика, Россия
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«Настоящий мужчина»: политологи высказались о социологе Максиме Шугалее

Социолог Максим Шугалей баллотируется в ЗакС Петербурга: на днях ученый сдал подписные листы в...

Социолог Максим Шугалей баллотируется в ЗакС Петербурга: на днях ученый сдал подписные листы в местный избирком. Политологи высказались о личности кандидата. Оказывается, его деятельность изучают даже за рубежом.

Политолог и культуролог Андрей Пархоменко считает социолога «настоящим мужчиной».

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«Судя по фильмам, которые сняты по мотивам его приключений, это настоящий мужчина, который не боится опасностей и готов пострадать за свою профессию», – заявил Пархоменко.

Также эксперт отметил, что Шугалей не просто теоретик, а настоящий знаток своего дела, который обладает значительным опытом.

«У него есть, не побоюсь этого слова, опыт работы «в поле», а не просто перебора теоретического материала где-нибудь в лектории», – подчеркнул Пархоменко.

Арабский политолог Хасан аль-Дами поведал, что труды Шугалея изучают в арабском мире, например, в университетах Каира и Аммана.



«Максим Шугалей известен далеко за пределами своей Родины, в частности, в арабском мире. Его социологические труды внимательно изучаются в университетах Каира и Аммана, а политическая деятельность является предметом для исследования политологов Сирии, Ливана и ОАЭ», – отметил арабский политолог.

Также Хасан аль-Дами высоко оценил благотворительную деятельность Шугалея:

«Стоит вспомнить выделение семьей Шугалея клиникам в Триполи крупной партии аппаратов искусственной вентиляции легких и медикаментов», – заявил политолог.

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