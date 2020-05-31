НАТО урезало сценарий учений «Си Бриз»

31.05.2020, Одесса, Юрий Коваленко

Из-за пандемии коронавируса руководство НАТО изменило план проведения учений «Си Бриз-2020», которые должны пройти в июле этого года в Чёрном море на землях исторической Новороссии, входящих сегодня в состав Украины. Из-за риска заразиться Covid-19 из плана исключены все сухопутные манёвры, а срок проведения самих учений сокращён до одной недели.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подробнее об изменениях рассказал руководитель учений с украинской стороны капитан 1 ранга Алексей Доскато.

«От имени командующего ВМС ВС Украины мы обратились к командованию 6-го флота США с предложением изменить формат «Си Бриз» в связи с пандемией коронавируса. Они полностью поддержали нашу инициативу, ведь главное – это сохранение жизни и здоровья военнослужащих. Поэтому нас в этом году ожидает так называемый бесконтактный «Си Бриз».

Речь идет о том, что из плана учений полностью исключена береговая фаза, чтобы военнослужащие стран-партнеров и участников «Си Бриз» не контактировали между собой, а также, чтобы не разворачивать многонациональный штаб», – пояснил он, добавив, что количество стран-участников также изменится до 10.

В сообщении подчеркнули, что даже традиционно публичные церемонии закрытия и открытия учений этого года будут освещаться только через трансляцию на официальной странице учений в Facebook.

Сами же учения ограничатся лишь морскими манёврами для того, чтобы максимально уменьшить контакт военнослужащих между собой и с гражданским населением.

Практическая фаза учений также будет сокращена до одной июльской недели.

Напомним, что в прошлом году российский флот контролировал деятельность сил НАТО, участвовавших по приглашению Украины в «Си-Бриз-2019» в северо-западной части Черного моря.

«Маневры, которые проходят в Черном море без участия России, — это всегда демонстрация. Натовцы, как им кажется, убивают сразу нескольких зайцев: во-первых, показывают всему миру свои якобы миротворческие силы; во-вторых, предъявляют нам, что они хорошо себя чувствуют у нашего порога; в-третьих, оказывают поддержку киевскому режиму. Прикрываясь миротворческой шкуркой, Запад в открытую отрабатывает десантирование на территорию нестабильного государства Украина вооруженных сил ряда стран при доминанте США, показывая, что Россия в регионе изолирована от миротворческой деятельности», – объяснял ранее экс-командующий ЧФ адмирал Владимир Комоедов.