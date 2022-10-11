НАТО воюет с Россией руками украинцев – Небензя

Украина является полигоном для испытания западного вооружения и полем битвы НАТО с Россией.

Об этом, выступая на Генассамблее ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Небензи при этом в НАТО делают вид, что до начала спецоперации на Украине ничего не происходило.

«В Вашингтоне, в Лондоне, Брюсселе и ряде других столиц пытаются остановить часы, сделать вид, что история начинается лишь с февраля 2022-го года. Для Запада вообще любой период истории начинается с удобного для него времени», – сказал дипломат.

«НАТО, с которым мы на самом деле столкнулись на Украине, нужна исключительно эскалация конфликта как ступень к заветному плану, вынашивавшемуся и готовившемуся много лет – победить или хотя бы максимально ослабить Россию.

В этих целях Украина давно была выбрана этими странами, поставлена ими под контроль, а сегодня она является полигоном для испытания натовских вооружений и битвы против России чужими руками до последнего украинца. В свои геополитические проекты, направленные на сохранение доминирования западных государств, поддержание благополучия так называемого золотого миллиарда, они стремятся вовлечь как можно больше стран», – заявил Небензя.