09.01.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Россия, Украина, Энергетика
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Навязанные объемы транзита через Украину оказались не нужны «Газпрому»

«Газпром» с начала года почти в три раза сократил объемы транзита через Украину. Причина – в теплой погоде и высокой загрузке хранилищ в Европе, которые были заполнены до отказа на случай несостоявшейся «газовой войны» Киева и Москвы.

Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание отмечает, что сыграл свою роль и запущенный накануне «Турецкий поток», на который ушла часть транзита.

Однако ни одна из имеющихся в распоряжении «Газпрома» веток сейчас не загружена полностью – причина в том, что европейцы выбирают запасы из хранилищ,.

При этом цены на газ снижаются. Отсутствие морозов играет против интересов «Газпрома» – расценки и объемы продаж на Запад не повышаются. Сказывается и конкуренция со сжиженным газом, поставки которого в Европу растут.

Тем не менее, по новому газовому контракту в 2020 году «Газпром» обязан прокачать через Украину 65 млрд кубометров газа. «Газпром» должен заплатить за эти мощности, даже если их не использует.

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