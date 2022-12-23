Назван один из главных промахов России в информ войне с Западом

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Ведущие телеграм-каналы и каналы в социальных сетях должны ввести подстрочник к своим эфирам и публикациям на английском, французском, китайском и других языках. Тогда мировое сообщество будет иметь возможность получать информацию из открытых источников с нашей стороны, а не пытаться выудить ее самостоятельно.

Такое мнение в эфире НТС высказал поддерживающий СВО и оказывающий многолетнюю поддержку Донбассу народный артист РФ Эдгард Запашный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что то, что мы делаем внутри страны для русскоговорящей территории, этого достаточно. Подавляющее большинство людей разбираются в вопросе и поддерживают действия президента и Министерства обороны, – отметил Запашный. – Другое дело, что мы практически никак не уделяем внимание тому, чтобы выводить эту информацию на международный уровень. Они ведь тоже ищут информацию, и вот даже для вашего телеканала должно уже стать нормой титры на английском языке. Потому что, как только вы это сделаете, ваш канал станет каналом, на который будут обращать внимание те люди, которые будут получать другую информацию, правдивую. Трудности перевода все-таки существуют, – то же самое телеканалы наших ведущих информагентств или специалистов, таких, как Соловьев. Или, например, тот же телеграм-канал Кадырова уже давно пора дублировать на несколько языков мира. Должны быть администраторы этих каналов с владением английским, французским, китайским языком, чтобы мировое сообщество могло пользоваться этой информацией, а не самим пытаться как-то коряво переводить. То есть, информация должна быть доступна с нашей стороны. Вот этим мы внутри страны практически не занимаемся. Я считаю, что это очень большое наше упущение».