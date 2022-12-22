«Не чмобики, а подготовленные специалисты», – киевский политолог заявил о серьезном усилении России

Россия исправила ситуацию и отправила на фронт большое количество подготовленных и профессиональных военных.

Об этом в интервью украинскому журналисту и антироссийскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, запущены на полную мощность оружейные заводы и мобилизационные ресурсы, не говоря уже о поддержке, которую РФ продолжают оказывать третьи страны.

«Если русские мобилизовали 300 тысяч, я тогда говорил… мы смеялись, что это, типа, до задницы, потому что минимум надо четыре месяца, чуть больше, для того, чтобы их подготовить. Прошли эти четыре месяца, понимаешь? У них 300 тысяч не орды – профессионалов, подготовленных уже, это не орда.

Это не так, как у нас – за две недели перекрыли улицу слева, перекрыли улицу справа – военком сказал, чтобы были 174 повестки. Перекрыли, поймали всех в супермаркете – две недели подготовили и на передовой серьезный боец появился. Нет, там по-другому, там четыре с чем-то месяца их готовили. «Чмобики, чмобики», – не надо этого упрощения. Это не чмобики, это подготовленные», – сказал экперт.