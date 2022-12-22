«Не чмобики, а подготовленные специалисты», – киевский политолог заявил о серьезном усилении России
Россия исправила ситуацию и отправила на фронт большое количество подготовленных и профессиональных военных.
Об этом в интервью украинскому журналисту и антироссийскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
Кроме того, запущены на полную мощность оружейные заводы и мобилизационные ресурсы, не говоря уже о поддержке, которую РФ продолжают оказывать третьи страны.
«Если русские мобилизовали 300 тысяч, я тогда говорил… мы смеялись, что это, типа, до задницы, потому что минимум надо четыре месяца, чуть больше, для того, чтобы их подготовить. Прошли эти четыре месяца, понимаешь? У них 300 тысяч не орды – профессионалов, подготовленных уже, это не орда.
Это не так, как у нас – за две недели перекрыли улицу слева, перекрыли улицу справа – военком сказал, чтобы были 174 повестки. Перекрыли, поймали всех в супермаркете – две недели подготовили и на передовой серьезный боец появился. Нет, там по-другому, там четыре с чем-то месяца их готовили. «Чмобики, чмобики», – не надо этого упрощения. Это не чмобики, это подготовленные», – сказал экперт.
«Они начали осознавать то, что мы осознавали в 14-м. Только масштабируй – мы и Россия. Соответственно, масштабируется и объем производства, и время. На то, что нам надо было два-три года, им надо полгода, с их возможностями и так далее, и при поддержке Китая, Ирана и других стран», – заявил Чаплыга.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.