«Не дали похоронить в Киеве мать и сестру. Это мои личные враги» – Александр Маршал

Россия безответственно пропустила момент, когда Украина стала стремительно преображаться, превращаясь из страны с братским народом в фашистское государство.

Об этом каналу «БелТа» рассказал заслуженный артист России, бывший музыкант рок-группы «Парк Горького» Александр Маршал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Идеология – это серьёзная машина, чтобы с ней бороться, нужно что-то противопоставлять, чего мы не делали. И я в те годы был очень взволнован, когда видел маленьких детей, которые зигуют, и «москаляку на гиляку», а гиляка – это виселица. Я был поражён, но думал, наверное, это как-то должно закончиться, а оно всё шло дальше и дальше. А потом начался Донбасс, страшное дело», – сказал Маршал.

«На Украине это длилось в течении 30 лет. Мы-то думали, куда они денутся, это наши братья, ну что вы? И мы не обращали внимание на то, что там потихонечку поднимал голову фашизм, они ходили с факелами и так далее, переименовывали улицы, а мы не обращали на это никакого внимания. Обращали, но думали, да ладно, пройдёт. А наши заокеанские «партнёры» усиленно над этим работали, вкладывали туда деньги.

Однако, помимо идеологических моментов, последствия майдана коснулись и его лично.

«Я как никто от этого не сказать, чтобы пострадал, но поскольку я у них нахожусь в списке «Миротворец». Мои родители поменяли трёхкомнатную квартиру на двухкомнатную на Оболони. Это было в 90-е, я к ним приезжал, выступал много, Киев – красивейший город, друзей было много и так далее.

В 2001 году отец ушёл, я его похоронил на Лесном кладбище в Киеве, а в 2015 году ушла мама. Я позвонил друзьям и попросил их, чтобы они меня подстраховали в аэропорту. Они мне перезвонили и говорят: мы позвонили людям, они спросили, кто, мы сказали, такой-то артист, они сказали: нет, пусть не приезжает, мы не гарантируем.

Они кремировали маму, привезли урну. И в 2017 году ушла моя младшая сестра. Такая же история. Я говорю: ребята, что делать, там же батя на Лесном кладбище? Эксгумировали папу, кремировали, и теперь у меня хоть есть, куда приезжать.

Я говорю, что те, кто меня не пустил похоронить родителей, они мои личные враги, но даже им я не желаю пережить того, что я пережил. Это уже ни в какие ворота не лезет, так дальше просто нельзя. Из этого всего и складывается моё личное отношение к тому, что происходит», – рассказал артист.