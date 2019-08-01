«Не иди дорогой Порошенко!» – от Зеленского потребовали освободить политзаключённых

01.08.2019, Киев, Владимир Гладков

В украинских тюрьмах томятся сотни политзаключенных, единственным преступлением которых было несогласие с политикой Петра Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу обратится к президенту страны, которая незаконно удерживает в плену граждан Украины, чтобы иметь рычаги влияния на соседа. Владимир Александрович Зеленский! Прекратите удерживать сотни украинцев, чьим единственным преступлением было инакомыслие!

Это, конечно, круто и здорово – обсуждать «героев моряков», но они столь же пешки и марионетки в политических играх кровавого режима Порошенко. Среди сотен политзаключенных есть более известные как Вышинский, Мастикашева, Коваленко. А есть такие чьи имена не на слуху – их сотни.

Все они были за Правду – что делало их прямыми врагами Порошенко. Не Украины, а лично того вурдалака, мандат на победу и посадку которого вам дал наш украинский народ», – отметил экс-нардеп.

Журавко подчеркнул, что освободить украинских политзаключённых не в пример проще, чем арестованных в России моряков, ведь для этого надо всего лишь не идти по пути Петра Порошенко.

«Вы говорите, что сделаете все чтобы освободить наших моряков – но они ведь в тюрьме так же из-за Порошенко. Именно его авантюра бросить их на верную гибель (тут Россия, не убив наших хлопцев, как очень хотели на Банковой, проявила невероятную выдержку) и должна была лишить вас возможности сегодня быть президентом.

Ведь ни для кого не секрет, что эти парни отправлялись на свой «прорыв» исключительно чтобы спровоцировать реакцию России (желательно с летальным исходом для моряков), чтобы потом ввести ЧП по всей стране, отменить выборы и иметь возможность править и разворовывать страну дальше.

Что-то пошло не так, но ведь если подумать, то если бы та провокация была разыграна как хотел Потрошенко, кроме всей Украины, главным проигравшим были бы вы, Владимир Александрович – ведь тогда президентом до сих пор был бы Кровавый Пётр, а не вы…

Но за моряков вы боретесь – а как насчет сотен других украинцев, которые в застенках, так же по воле Порошенко? Вам не надо посылать омбудсменов в Москву или говорить гордые речи в Канаде, чтобы сотни этих людей (напомню – граждан Украины!) оказались на свободе! Вам не нужно для этого звонить Путину или что-то еще!

Вам нужно просто сделать ровно то, что от вас хочет колоссальное и подавляющее большинство граждан Украины – перестать идти по накатанной, убийственной для нашей страны, политики Вурдалака Петра, и выпустить граждан Украины – порошенковских политзаключенных – чье единственное преступление было инакомыслие и борьба за Правду в царстве лжи (опять таки, благодаря в том числе и этим людям, наш народ все больше прозревал на преступную власть Порошенко и его вурдалаков, что в итоге позволило вам прийти к власти)», – написал он.

Экс-нардеп добавил, что освобождение политзаключённых – это одна из причин, по которой избрали Владимира Зеленского, и если он этого не сделает, то повторит судьбу Петра Порошенко.

«Освободите сотни украинских политзаключенных, Владимир Александрович! Это не я вас прошу – это одна из тех вещей, ради которой вас избрали. То, что от вас требует наш великий, но многострадальный народ!

Окно возможностей показать людям что вы Владимир Александрович Зеленский, а не #ПётрАлексеевичЗеленский, очень быстро может закрыться… Действуйте и не медлите, Владимир Александрович», – резюмировал Журавко.