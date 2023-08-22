«Не хотим умирать»: на Украине дозревают до перемирия и отказа от территорий

Вадим Москваленко.  
22.08.2023 08:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина сегодня имеет единственную возможность выжить – выпросить прекращение огня и вступить в НАТО.

Об этом в интервью украинской журналистке Инге Мезере заявил киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина сегодня имеет единственную возможность выжить – выпросить прекращение огня и вступить в НАТО....

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«Мы хотим остаться в живых, хотим сохранить территории, хотя бы те, которые есть на сегодняшний момент. Потому что мы можем потерять и какую-то часть территорий, которые за нами остались либо были отвоёваны. И когда Арестович говорит, что Харьков в зоне риска – да и Чернигов в зоне риска, и Киев. Алё, ребята. Отдавайте себе отчёт, что происходит – Россия запряглась в долгую войну», – сказал Романенко.

Он подчеркнул, что заморозка на нынешних границах и членство в НАТО будет для Украины лучшим вариантом из возможным.

«Мы должны реалистично смотреть на ситуацию с точки зрения заключения перемирия для того, чтобы переформатировать всё, и подготовиться к следующей войне.

И я считаю, что это будет реальный план, когда нам дают членство в НАТО, а мы обязуемся силовым путём не возвращать оккупированные территории – для Украины это лучшая ситуация, которая сложилась, чем гипотетические какие-то возможности, что мы когда-то там вернём территории при непонятно какой поддержке Запада в контексте надвигающихся выборов в 2024 году, потеряем ещё огромное количество солдат и офицеров», – подытожил эксперт.

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