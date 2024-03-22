Не воображайте, что мы будем воевать за Украину – французский генерал

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Отправка французских войск на Украину – это один из возможных вариантов, который не означает, что эти солдаты будут воевать против российской армии.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил генерал ВС Франции Доминик Тринкан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Тринкана, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке войск из-за неопределенности в политике США и тяжелого положения ВСУ на фронте.

«Это – один из возможных вариантов, это не означает, что так и будет. Это означает только то, что нельзя исключать любой вариант. Это – обычная военная позиция, когда вам нужно рассмотреть все возможные варианты, но не означает, что Франция отправит свои войска для участия в боевых действиях на Донбассе. Это означает, что Франция может легко отправить военных на Украину, чтобы они помогли украинским силам», – сказал генерал.

«Макрон изменил свою позицию из-за нескольких факторов. Во-первых, потому, что ситуация на фронте сложная, во-вторых, потому что существует определенная неопределенность относительно помощи со стороны Соединенных Штатов, с точки зрения выборов в ноябре. Если изберут Трампа, то, вероятно, следует ожидать изменения позиции США по поддержке Украины… Не следует воображать себе, что французские силы будут воевать в Украине. Президент говорит о том, что не стоит исключать любые варианты, тем не менее, по состоянию на сегодня даже президент Зеленский заявил о том, что французским войскам не придется воевать на Донбассе. Речь идет о помощи украинским войскам и их вооружению в случае, если будет такой запрос со стороны Украины», – заявил Тринкан.