«Не залезать на унитаз с ногами»: В заксобрании Севастополя вывесили инструкцию

02.08.2019, Севастополь, Максим Карпенко

В санузлах севастопольского Заксобрания вывесили инструкции по использованию унитазами и раковинами. Фотографии в своем блоге опубликовала местная общественница Елена Голубева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В правилах строго запрещается залезать на унитаз с ногами, опираться спиной на сливной бачок. Кроме того, посетителям нужно следить за тем, чтобы после слива кнопка возвращалась в исходное положение, в противном случае необходимо «пошатать кнопку пальцем».

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