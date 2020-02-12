Недееспособная Украина стоит Западу поперек горла – Кедми

12.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Европе недееспособная Украина уже давно не интересна, при этом ЕС и США уже хотят решать мировые вопросы вместе с Россией.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское государственное образование – больше «Гуляйполе», нельзя назвать государством, – сказал эксперт. – Более позорное, более примитивное руководство трудно представить. Даже у Скоропадского в свое время были более достойные люди, чем это найденное непонятно на каких политических помойках руководство…. Украина недееспособна вообще. И какие-либо политические действия там могут быть только при поддержке Запада».

По словам Кедми, те силы на Западе, что в свое время заварили «эту кашу, эту майдановскую авантюру», частично сошли с политической арены, частично сходят, и приоритеты у них совершенно другие.

«Европе Украина уже поперек горла. Вкладывать деньги в Украину никто не собирается… Тенденции и в мире, и в США таковы: давайте решать мировые проблемы, европейские проблемы только в союзе с Россией. Это не оставляет любому украинскому руководству, вне зависимости от степени его бездарности и никчемности, права на какие-то свободные действия. Договариваться Европа будет с Россией, и это отразится на положении Украины», – добавил израильский эксперт.

Ранее отставной американский военный заявил, что американцы в основном считают, что Украина – это часть России, которая внезапно ворвалась в их политику.