18.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Провокации, Пропаганда
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NEXTA оправдывается за фейк о российском спецназе в Минске


Создатель пропагандистского телеграм-канала «Нехта», координирующего белорусские протесты, Степан Путило подтвердил, что в ночь после президентских выборов разместил фейк об участии в разгоне протестующих российского спецназа.

Об этом он сказал в интервью youtube-каналу «вДудь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ходила накануне куча слухов, что Лукашенко специально себе 80% накрутил, чтобы российскую армию привлечь, чтобы ему помогли подавить все эти протесты. Была куча видосов, как едет какая-то техника со стороны России. Мы это, конечно, проверяли, но…

Во-первых, там было видео очень плохого качества, и мы все-таки доверились подписчикам. Думали, что он увидел этот российский шеврон на шлеме сзади. В принципе, действительно с некоторых ракурсов казалось, что это российский спецназ.

Как оказалось – нет. Там был дичайший поток сообщений. Я думаю простительно, все остальные 97% подтвердились», – сказал Путило.


Канал «Нехта» неоднократно ловили на фейках. Он лгал о забастовках на белорусских предприятиях, в то время как заводы на самом деле работали, а также о гибели участников протеста, которые на самом деле были живы. Опровержений на канале впоследствии опубликовано не было.

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