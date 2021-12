Немцы недоумевают: «Зачем нам Украина, если есть более дешевый «СП-2»?

Немецкое издание «Шпигель» опубликовало статью, рассказывающую о готовности газопровода «Северный поток- 2» к эксплуатации. В статье отмечается, что Москва усиливает давление на Германию, а США и Украина относятся к проекту критически.

Примечательно, что в комментариях к статье читатели выражают недовольство, возмущаясь, что платить за все это приходится им, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что проект уже завершен, но пока не работает, поскольку нет лицензии Федерального сетевого агентства, президент которого Йохен Хоманн заявил, что в первой половине 2022 года никаких решений по этому поводу не будет.

«Проект неоднозначный. Правительство США критикует Европу за то, что она слишком зависима от России в плане поставок энергоресурсов. Слабая в финансовом отношении Украина очень зависит от миллиардных доходов от платы за транзит газа и теперь опасается, что будут большие потери», – говорится в статье.

Кроме того, приводится мнения нового министра иностранных дел Анналены Бербок, заявившей о геостратегической роли «СП-2» и не считающей его исключительно коммерческим проектом, и противоположное – Олафа Шольца, который охарактеризовал процедуру получения лицензии как «полностью аполитичную», а трубопровод – как «частный проект».

Статья вызвала бурную реакцию читателей.

«Где усиление давления на Германию? В ситуации ничего не изменилось», – пишет один из комментаторов.

«Вау, плохой Путин хочет, чтобы немец платил за газ меньше, но немец чувствует, что его шантажируют и предпочел бы платить больше», – пишет третий.

«В Украине действительно платят больше, чтобы покупать российский газ в «демократических» странах. Разница идет в демократические карманы олигархов. Все счастливы», – комментирует очередной читатель.

«Я не могу больше слушать о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Субсидирование государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию… Украина может упорядочить свой бюджет и, наконец, решить проблему коррупции и перестать взимать «налог на энергию» с российского газа для немецких домохозяйств, — отмечает очередной читатель.

Некоторые вспоминают о неоднозначной роли США в Европе.

«Первый генеральный секретарь НАТО лорд Исмей однажды сказал, что западный оборонный альянс был создан для того, чтобы «обеспечивать присутствие США в Европе, не пускать в Европу Россию и сдерживать Германию» (to keep the Americans in, the Russians out and the Germans down). Вам просто нужно заплатить за это. Интересы США, крупнейшего в мире поджигателя войн, важнее дешевого газа и хороших отношений с Россией. Кроме того, необходимо предотвратить слияние Евразийского континента», – пишет комментатор.